IKEA porta un nuovo compagno a The Elder Scrolls V: Skyrim
Sembra sia arrivato il momento di conoscere Kallax Storageborn, che "porta direttamente nel tuo inventario la saggezza dello storage di IKEA."
IKEA ha mostrato da tempo un vivo interesse per il gaming, e il mese scorso abbiamo visto una chiara prova di ciò sotto forma di una collaborazione con Xbox su un'intera collezione di gadget sorprendentemente interessanti. Ora ci sono di nuovo, e questa volta hanno ideato qualcosa di divertente in collaborazione con... Skyrim.
IKEA ha rilasciato una mod per The Elder Scrolls V: Skyrim sotto forma di libreria Kallax che ti accompagna nelle tue avventure. Ti sembra strano? Lo è, e la mod è in realtà molto ben fatta:
"Con nuovi oggetti, missioni, dungeon e ovviamente Kallax, una compagna completamente doppiata che porterà i tuoi fardelli, giurati o meno."
Questo compagno apparentemente "porterà direttamente nel tuo inventario la saggezza di archiviazione di IKEA", e abbiamo persino un trailer di Kallax Storageborn che puoi vedere qui sotto.