IKEA porta un nuovo compagno a The Elder Scrolls V: Skyrim

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IKEA ha mostrato da tempo un vivo interesse per il gaming, e il mese scorso abbiamo visto una chiara prova di ciò sotto forma di una collaborazione con Xbox su un'intera collezione di gadget sorprendentemente interessanti. Ora ci sono di nuovo, e questa volta hanno ideato qualcosa di divertente in collaborazione con... Skyrim.

IKEA ha rilasciato una mod per The Elder Scrolls V: Skyrim sotto forma di libreria Kallax che ti accompagna nelle tue avventure. Ti sembra strano? Lo è, e la mod è in realtà molto ben fatta:

"Con nuovi oggetti, missioni, dungeon e ovviamente Kallax, una compagna completamente doppiata che porterà i tuoi fardelli, giurati o meno."

Questo compagno apparentemente "porterà direttamente nel tuo inventario la saggezza di archiviazione di IKEA", e abbiamo persino un trailer di Kallax Storageborn che puoi vedere qui sotto.