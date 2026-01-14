IKEA potrebbe aver realizzato il diffusore Bluetooth economico più bello che tu abbia mai visto

HQ

Sebbene il SolSkydd standard sia disponibile in grigio, è anche disponibile in un nuovo motivo straordinario che lo trasforma in un'opera d'arte.

È disponibile in tre taglie: 19 cm, 29 cm e 45 cm, con il modello intermedio portatile.

Anche se i prezzi partono abbastanza economici, poco sopra i 50 €, offrono il pieno supporto per Spotify, e sono inclusi sia un supporto a parete che un supporto.

Una cosa da notare è che IKEA ha scelto di limitare il livello sonoro per tutti e tre i modelli: meno di 82 dB al massimo per le due versioni più piccole e 89 dB per le versioni più grandi.

Attualmente è disponibile di serie in grigio, ma offre anche una combinazione arancione/marrone straordinaria, oppure una versione verde con un motivo diverso in stile vintage.

