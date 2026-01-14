IKEA potrebbe aver realizzato il diffusore Bluetooth economico più bello che tu abbia mai visto
Il design dei mobili incontra il sound economico, poiché la nuova serie di diffusori di IKEA offre opzioni molto interessanti
Sebbene il SolSkydd standard sia disponibile in grigio, è anche disponibile in un nuovo motivo straordinario che lo trasforma in un'opera d'arte.
È disponibile in tre taglie: 19 cm, 29 cm e 45 cm, con il modello intermedio portatile.
Anche se i prezzi partono abbastanza economici, poco sopra i 50 €, offrono il pieno supporto per Spotify, e sono inclusi sia un supporto a parete che un supporto.
Una cosa da notare è che IKEA ha scelto di limitare il livello sonoro per tutti e tre i modelli: meno di 82 dB al massimo per le due versioni più piccole e 89 dB per le versioni più grandi.
Attualmente è disponibile di serie in grigio, ma offre anche una combinazione arancione/marrone straordinaria, oppure una versione verde con un motivo diverso in stile vintage.