Il 12enne cinese Yu Zidi vince finalmente una medaglia ai Campionati Mondiali di Nuoto

HQ

Yu Zidi, la ragazza cinese di 12 anni che ha conquistato il mondo ai Campionati mondiali di nuoto del 2025, lascerà Singapore con un premio per la sua impresa, una medaglia di bronzo nella 4x200m stile libero femminile. Nonostante non abbia partecipato alla finale, ha nuotato nelle prove precedenti e quindi le è stata concessa anche una medaglia.

Zidi è arrivato quarto anche nei 200 misti individuali e nei 200 farfalla, rispettivamente a soli sei e 31 centesimi di secondo dalla medaglia di bronzo. Tutto questo pur avendo solo 12 anni: World Aquatics ha fatto un'eccezione per le proprie regole (i partecipanti devono avere almeno 14 anni per competere) quando ha visto i suoi incredibili voti.

Mentre il mondo stupisce per il successo di questo bambino prodigio, che compie 13 anni a ottobre, che è quasi senza precedenti (Zidi diventa il nuotatore più giovane nella storia dei campionati di nuoto a vincere una medaglia, battendo un record del 1936), sorge un dibattito etico sul fatto che a bambini così piccoli debba essere permesso di partecipare al mondo competitivo dell'élite sportiva.

I suoi punteggi indicano sicuramente che potrebbe essere una delle più grandi (nei campionati cinesi all'inizio del 2025, ha ottenuto tempi simili ai migliori di Parigi 2024). Anche altre nuotatrici di fama mondiale hanno iniziato in tenera età, come Summer McIntosh, Katie Ledecky o Kyoko Iwasaki, che avevano 14 e 15 anni quando hanno vinto campionati e medaglie olimpiche.

"In Cina, la sua partecipazione è difesa come parte di una cultura sportiva che premia l'eccellenza fin dalla tenera età con una compensazione economica e sociale che si estende a tutta la famiglia dell'atleta", riporta El País. Ma a 12 anni sembra esagerare, e molti esperti ed esperti (almeno nel mondo occidentale) sono preoccupati per ciò che una vita di duro allenamento può fare alla salute fisica e mentale di un bambino.