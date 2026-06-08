Il 18 giugno ci sarà una diretta speciale dedicata a Persona 4 Revival

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Infine, all'Xbox Games Showcase, abbiamo avuto un nuovo sguardo sul prossimo progetto di remake di Atlus per la serie Persona dopo Persona 3 Reload (né Raidou né SMT sono inclusi qui). In effetti, Persona 4 Revival ha mostrato i design aggiornati dell'interfaccia, i personaggi e l'ambientazione della città di Inaba, ma sembra che con l'annuncio successivo di Persona 6, l'impatto sia stato in qualche modo attenuato.

Questo può essere rapidamente risolto, poiché Atlus ha rilasciato un comunicato stampa annunciando che ci sarà una diretta streaming focalizzata su Persona 4 Revival il 18 giugno alle 19:00 ET (che per noi in Europa sarebbe alle 00:00 BST/01:00 CEST di venerdì 19 giugno).

"Siamo lieti di annunciare ufficialmente il nostro lavoro sul prossimo capitolo della serie Persona e non vediamo l'ora di condividere l'incredibile impegno che tutto il team sta mettendo in Persona 6, che uscirà dopo Persona 4 Revival ", ha dichiarato Kazuhisa Wada, direttore di P-STUDIO. "Mentre facciamo questo nuovo passo, siamo entusiasti che la data di uscita di Persona 4 Revival sia già stata fissata e che i fan potranno godere di un'esperienza rinnovata e modernizzata svelando i misteri nascosti a Inaba."

Anche se sappiamo già che i cambiamenti rispetto a Persona 4 Golden riguarderanno principalmente l'aggiornamento della grafica, dell'interfaccia utente, del combattimento e degli eventi, la diretta in diretta dettaglierà anche i contenuti digitali e fisici inclusi nelle varie edizioni del gioco. Per darti un'anteprima, sembra che ci sarà una statua allettante del protagonista e di Izanagi, simile per dimensioni a quella di Aigis in P3R.

Se non puoi guardare l'evento quella sera, non preoccuparti, perché Gamereactor coprirà la diretta per portarti tutte le notizie appena sveglia.