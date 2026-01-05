Il 2025 è stato un incubo per le vendite di Xbox nel Regno Unito, il peggior anno mai registrato

HQ

Non è un segreto che Xbox sia rimasta indietro nella corsa alle vendite delle console contro Sony PlayStation e Nintendo, come è successo fin dalla generazione Xbox One /PS4. Ogni anno, Xbox è stata comodamente una delle console meno vendute (tranne un periodo in cui i Wii U sono spuntati), specialmente fuori dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, due mercati in cui Xbox è riuscita a continuare a ottenere un certo successo. Tuttavia, un periodo di software mediocre e prezzi Xbox Series X elevati nel corso del 2025 ha reso le vendite ancora più scarse nel Regno Unito...

Questo è stato confermato dall'analista del settore Christopher Dring in un post su X, dove rivela che Xbox ha subito il suo "peggior anno mai registrato per le console Xbox" nel 2025 nel Regno Unito. In totale, si menziona che le vendite sono diminuite di un impressionante 39% nel paese, che è senza dubbio un enorme calo rispetto alla PS5, che continua a essere di successo, e al record Switch 2.

Certo, questo potrebbe cambiare un po' nel 2026, dato che si prevede che Xbox abbia un anno migliore per allinearsi al suo 25° anniversario. Sappiamo per certo che Halo: Campaign Evolved e Forza Horizon 6 arriveranno quest'anno e ci aspettiamo che questi siano accompagnati da altri grandi successi con date non confermate, come Gears of War: E-Day e forse anche Fable. Forse le vendite di Xbox aumenteranno per questo motivo, dovremo aspettare e vedere.