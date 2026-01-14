Il 2025 è uno dei tre anni più bollenti mai registrati
Gli scienziati avvertono che il mondo si sta avvicinando al superare il limite climatico di Parigi.
L'anno 2025 è stato uno dei tre più caldi mai registrati, secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che ha concluso una serie di caldo estremo che ha rimodellato il quadro climatico globale.
I dati di otto principali dataset climatici mostrano che gli ultimi tre anni sono ora i più caldi mai registrati. Sebbene le classifiche varino leggermente, tutte confermano che le temperature globali rimangono vicine ai massimi storici, con il 2024 ancora l'anno più caldo mai registrato.
Gli scienziati hanno anche confermato che il mondo ha appena sperimentato il suo periodo più lungo di riscaldamento superiore a 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali. Questa soglia è vista come un punto critico oltre il quale gli impatti climatici diventano più gravi e difficili da invertire.
Gli esperti sottolineano che 1,5 gradi non è un unico punto di svolta, ma ogni frazione del riscaldamento conta. Le temperature più elevate aumentano l'intensità di ondate di caldo, tempeste, inondazioni e incendi boschivi, molti dei quali hanno già causato danni mortali nel 2025.
I governi si sono promessi, nell'ambito dell'Accordo di Parigi, a cercare di rimanere sotto 1,5 gradi, ma i tagli alle emissioni sono stati insufficienti. Gli scienziati ora avvertono che l'obiettivo potrebbe essere superato prima del 2030, costringendo le società a confrontarsi su come gestire le conseguenze di un mondo più caldo piuttosto che evitarle.