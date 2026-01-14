Il 2025 è uno dei tre anni più bollenti mai registrati

HQ

L'anno 2025 è stato uno dei tre più caldi mai registrati, secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che ha concluso una serie di caldo estremo che ha rimodellato il quadro climatico globale.

I dati di otto principali dataset climatici mostrano che gli ultimi tre anni sono ora i più caldi mai registrati. Sebbene le classifiche varino leggermente, tutte confermano che le temperature globali rimangono vicine ai massimi storici, con il 2024 ancora l'anno più caldo mai registrato.

Sole // Shutterstock

Gli scienziati hanno anche confermato che il mondo ha appena sperimentato il suo periodo più lungo di riscaldamento superiore a 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali. Questa soglia è vista come un punto critico oltre il quale gli impatti climatici diventano più gravi e difficili da invertire.

Gli esperti sottolineano che 1,5 gradi non è un unico punto di svolta, ma ogni frazione del riscaldamento conta. Le temperature più elevate aumentano l'intensità di ondate di caldo, tempeste, inondazioni e incendi boschivi, molti dei quali hanno già causato danni mortali nel 2025.

I governi si sono promessi, nell'ambito dell'Accordo di Parigi, a cercare di rimanere sotto 1,5 gradi, ma i tagli alle emissioni sono stati insufficienti. Gli scienziati ora avvertono che l'obiettivo potrebbe essere superato prima del 2030, costringendo le società a confrontarsi su come gestire le conseguenze di un mondo più caldo piuttosto che evitarle.