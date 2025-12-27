Il 2026 inizierà con una doppia palla del derby parigino tra PSG e Paris FC
PSG e Paris FC si affrontano il 4 gennaio in Ligue 1 e il 12 gennaio in Coupe de France
La Coupe de France tornerà a gennaio 2026 con i 32 di finale. Le partite sono già note, dopo il sorteggio della scorsa settimana, e le prossime partite includeranno una nuova edizione del Derby di Parigi tra Paris Saint-Germain e Paris FC.
Dopo la promozione della scorsa stagione, il Paris FC ora è in Ligue 1, portando finalmente un derby al Paris dopo decenni... e con la particolarità che i loro stadi sono separati da una sola strada (il Paris FC gioca allo Stade Jean-Bouin, uno stadio di rugby da 19.600 posti). Il loro primo incontro in Ligue 1 sarà il 4 gennaio, la prima partita dell'anno, al Parc des Princes del PSG.
Tuttavia, solo una settimana dopo, il 12 gennaio, si incontreranno di nuovo, agli ottavi di finale della Coupe de France. Ecco il calendario completo dei terzi di finale della Coupe de France:
Sabato 10 gennaio
- Orléans-Monaco: 15:30 CET, 14:30 GMT
- Montreuil-Amiens: 15:30 CET, 14:30 GMT
- Angers-Tolosa: 15:30 CET, 14:30 GMT
- Bastia-Troyes: 15:30 CET, 14:30 GMT
- Avranches-Strasbourg: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Le Puy-Reims: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Istres-Laval: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Hauts Lyonnais-Lorient: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Sochaux-Lens: 21:00 CET, 20:00 GMT
Domenica 11 gennaio
- Nantes-Nizza: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Le Mans-Nancy: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Metz-Montpellier: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Chantilly-Rennes: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Lille-Lione: 21:00 CET, 20:00 GMT
Lunedì, 12 gennaio
- PSG-Paris FC: 21:10 CET, 20:10 GMT
Martedì 13 gennaio
- Bayeux-Marsiglia: 18:00 CET, 17:00 GMT
Pensi che il Paris FC (14° in Ligue 1) possa sorprendere il PSG nel proprio stadio? L'anno prossimo lo sapremo!