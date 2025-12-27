Il 2026 inizierà con una doppia palla del derby parigino tra PSG e Paris FC

HQ

La Coupe de France tornerà a gennaio 2026 con i 32 di finale. Le partite sono già note, dopo il sorteggio della scorsa settimana, e le prossime partite includeranno una nuova edizione del Derby di Parigi tra Paris Saint-Germain e Paris FC.

Dopo la promozione della scorsa stagione, il Paris FC ora è in Ligue 1, portando finalmente un derby al Paris dopo decenni... e con la particolarità che i loro stadi sono separati da una sola strada (il Paris FC gioca allo Stade Jean-Bouin, uno stadio di rugby da 19.600 posti). Il loro primo incontro in Ligue 1 sarà il 4 gennaio, la prima partita dell'anno, al Parc des Princes del PSG.

Tuttavia, solo una settimana dopo, il 12 gennaio, si incontreranno di nuovo, agli ottavi di finale della Coupe de France. Ecco il calendario completo dei terzi di finale della Coupe de France:

Sabato 10 gennaio



Orléans-Monaco: 15:30 CET, 14:30 GMT



Montreuil-Amiens: 15:30 CET, 14:30 GMT



Angers-Tolosa: 15:30 CET, 14:30 GMT



Bastia-Troyes: 15:30 CET, 14:30 GMT



Avranches-Strasbourg: 18:00 CET, 17:00 GMT



Le Puy-Reims: 18:00 CET, 17:00 GMT



Istres-Laval: 18:00 CET, 17:00 GMT



Hauts Lyonnais-Lorient: 18:00 CET, 17:00 GMT



Sochaux-Lens: 21:00 CET, 20:00 GMT



Domenica 11 gennaio



Nantes-Nizza: 18:00 CET, 17:00 GMT



Le Mans-Nancy: 18:00 CET, 17:00 GMT



Metz-Montpellier: 18:00 CET, 17:00 GMT



Chantilly-Rennes: 18:00 CET, 17:00 GMT



Lille-Lione: 21:00 CET, 20:00 GMT



Lunedì, 12 gennaio



PSG-Paris FC: 21:10 CET, 20:10 GMT



Martedì 13 gennaio



Bayeux-Marsiglia: 18:00 CET, 17:00 GMT



Pensi che il Paris FC (14° in Ligue 1) possa sorprendere il PSG nel proprio stadio? L'anno prossimo lo sapremo!