Il 29enne grande maestro di scacchi Daniel Naroditsky, ex campione del mondo juniores e popolare YouTuber, è morto inaspettatamente

Il mondo degli scacchi è sotto shock dopo la morte di Daniel Naroditsky, un grande maestro vincitore di diversi titoli e popolare per i suoi canali YouTube e Twitch, dove insegnava tecniche e strategie scacchistiche. Aveva solo 29 anni.

Il Charlotte Chess Center ha annunciato lunedì pomeriggio la morte inaspettata di Naroditsky, senza dire le cause della sua morte e chiedendo privacy per la famiglia di Daniel. "Daniel era un giocatore di scacchi di talento, commentatore ed educatore, e un caro membro della comunità scacchistica, ammirato e rispettato dai fan e dai giocatori di tutto il mondo".

Naroditsky, nato in California da genitori immigrati dall'Unione Sovietica, ha imparato a giocare a scacchi a sei anni e ha vinto il Campionato del Mondo Giovanile di Scacchi nel 2007, a soli 11 anni. Ha militato costantemente nelle classifiche più alte della Chess.com e della Lichess.org, ed è stato tra i primi 200 al mondo dalla FIDE, tra cui essere tra i primi 15 negli Stati Uniti negli scacchi classici e al numero 18 del mondo negli scacchi blitz.

Soprannominato Danya, Naroditsky si divertiva anche a insegnare gli scacchi agli altri. Ha scritto il suo primo libro a soli 14 anni e ha scritto articoli per Chess Life Magazine e The New York Times, con puzzle di scacchi basati su partite reali. Nel 2020 ha creato un canale YouTube, che ha avuto 486.000 iscritti. Il suo ultimo video è stato pubblicato solo due giorni fa.