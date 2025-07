HQ

Sembra che sempre più persone si stiano rivolgendo all'intelligenza artificiale per trovare risposte facili agli enigmi quotidiani, aiuto con grandi compiti e persino una semplice interazione sociale. Un nuovo studio afferma che oltre il 70% degli adolescenti ha utilizzato compagni di intelligenza artificiale e la metà li usa regolarmente.

Lo studio proviene da Common Sense Media, un'organizzazione senza scopo di lucro negli Stati Uniti nota per cercare di consigliare film, programmi TV e altro in base all'idoneità familiare. Lo studio ha anche affermato che il 33% degli adolescenti utilizza l'intelligenza artificiale per l'interazione sociale e le relazioni, comprese le interazioni romantiche, il supporto emotivo, l'amicizia e altro ancora.

La metà degli adolescenti afferma di non potersi fidare dei consigli dell'intelligenza artificiale, ma ciò non impedisce a un terzo di loro di discutere questioni importanti con i modelli di intelligenza artificiale. L'autore principale dello studio, Michael Robb, ha dichiarato ad AP News di ritenere che i risultati dovrebbero essere un avvertimento per genitori, insegnanti e legislatori.

"Quando abbiamo deciso di fare questo sondaggio, non avevamo idea di quanti bambini stessero effettivamente utilizzando i compagni di intelligenza artificiale", Ha detto Robb. "Se gli adolescenti sviluppano abilità sociali su piattaforme di intelligenza artificiale in cui vengono costantemente convalidati, non vengono sfidati, non imparano a leggere i segnali sociali o a comprendere la prospettiva di qualcun altro, non saranno adeguatamente preparati nel mondo reale".

Chiacchieri con l'intelligenza artificiale di problemi seri?