Il 62% dei giocatori non acquista più titoli a prezzo pieno, secondo uno studio

HQ

Un nuovo studio mostra che le persone non escono più a comprare giochi a prezzo pieno. Nell'era digitale in cui viviamo, dove le vendite in negozio e i servizi in abbonamento ti permettono di evitare una quota di 70 dollari per giocare con relativa facilità, i consumatori non sono più disposti a pagare il prezzo pieno. Fino al 62% dei giocatori, la maggior parte dei quali proviene da una generazione più giovane, acquisterà un gioco a prezzo pieno.

Questi dati provengono dallo studio Generations In Play Audience di IGN, che ha raccolto dati da oltre 5.000 giocatori nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Australia. Oltre a rilevare che il 62% dei giocatori non paga più il prezzo pieno per i titoli, il sondaggio ha anche rilevato che i consumatori sono generalmente più attivi rispetto al passato. Il coinvolgimento della comunità è una parte fondamentale della vendita di un gioco, e il 55% della Gen Z afferma che competenza e autenticità sono i principali motori di fiducia, piuttosto che il riconoscimento passato del marchio.

Il 90% dei giocatori nel sondaggio ha anche detto di utilizzare qualche forma di aiuto per il gioco. Forse molti di noi hanno bisogno di "diventare bud", come si suol dire. Nel complesso, il sondaggio afferma che i consumatori della Generazione X, Millennials e Generazione Z danno priorità alle "librerie infinite" rispetto al mantenimento della proprietà individuale dei contenuti. Non è solo il gaming che il sondaggio ha coperto, e sebbene questa tendenza persista anche in altre forme di media, si nota a favore della Gen Z che sono più disposti ad andare a vedere un film la sera dell'apertura. Woohoo, usciamo!