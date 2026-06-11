Il 7% degli oranghi in pericolo critico a Sumatra è stato ucciso durante quattro giorni di forti piogge

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In notizie piuttosto scoraggianti, è stato riportato che circa il 7% delle specie di oranghi in pericolo critico che vivono sull'isola indonesiana di Sumatra, una specie nota come oranghi Tapanuli, è stata purtroppo uccisa a causa delle condizioni meteorologiche estreme che l'area ha vissuto alla fine del 2025.

Secondo BBC News, si pensa che ci siano meno di 800 di questi oranghi rimasti in natura, con il recente maltempo che ha causato la morte di 58 di queste creature. Un rapporto ha menzionato che il tempo non solo ha colpito la regione con condizioni pericolose e avverse, ma ha anche ridotto la disponibilità di cibo e danneggiato le chiome della foresta pluviale, dove vivono le scimmie.

Si pensa che molte delle creature siano state trascinate via da frane e inondazioni, e che l'impatto maggiore sia stato notato quando il ciclone Senyar ha toccato terra, una forte tempesta considerata un evento anomalo.

A causa della bassa popolazione della specie, si pensa che gli oranghi Tapanuli si estingueranno se continueranno a perdere più dell'1% della loro popolazione ogni anno, con questo ultimo bilancio di morti sette volte superiore a queste stime. La parte davvero devastante di questa notizia è che la specie è stata scoperta solo nel 2017.