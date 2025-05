Il 747 qatariota di Trump potrebbe richiedere scorte di caccia e aggiornamenti per fungere da Air Force One

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Ora sappiamo che il Boeing 747 offerto al presidente Trump dal Qatar potrebbe aver bisogno di una scorta di aerei da combattimento ed essere limitato ai voli nazionali a meno che non vengano implementati ampi e costosi miglioramenti della sicurezza.

Gli specialisti dell'aviazione sottolineano che, anche con i miglioramenti, l'aereo potrebbe non avere i sistemi difensivi di un Air Force One tradizionale. Trump potrebbe derogare ad alcuni protocolli di sicurezza, ma permangono preoccupazioni sulla capacità dell'aereo di proteggere il presidente in scenari ad alto rischio.