Il banditore australiano stabilisce un nuovo record mondiale per l'urlo più forte di sempre

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Joseph McGrail-Bateup si è consolidato nei libri di storia dopo aver stabilito il record mondiale per l'urlo più forte mai registrato. Il tentativo si è svolto a Canberra, in Australia, dove il suo urlo ha raggiunto ben 122,4 decibel. In altre parole, era leggermente più forte del precedente record di 121,7 decibel, che rimaneva in piedi dal 1994.

McGrail-Bateup è un banditore cittadino a Canberra e ha usato specificamente la parola "ora" durante il tentativo di registrazione. Il livello sonoro è approssimativamente equivalente al rumore di una motosega o di un aereo a reazione che decolla. Il Guinness World Records ha confermato il record dopo che la misurazione è stata effettuata in condizioni controllate con apparecchiature professionali.

Secondo McGrail-Bateup, ci vollero diversi tentativi e la sua voce fu gravemente affaticata e danneggiata per diversi giorni dopo il tentativo di registrazione.