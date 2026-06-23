Il Bangladesh chiede maggiore sostegno per affrontare il cambiamento climatico

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Le Nazioni Unite hanno concordato un fondo di 300 miliardi di dollari all'anno entro il 2035 per sostenere i paesi in via di sviluppo nella loro lotta contro il cambiamento climatico. Il Primo Ministro del Bangladesh, Tarique Rahman, afferma che l'obiettivo non è sufficiente, sostenendo che la cifra non raggiunge ciò di cui quei paesi hanno bisogno e quando ne hanno bisogno.

Dhaka chiede un accesso più rapido e facile al supporto globale. Il Bangladesh incoraggia le nazioni ricche a rispettare i loro impegni climatici, e ciò comporta l'espansione del Fondo Verde per il Clima delle Nazioni Unite e la trasformazione del Fondo per Perdite e Danni da una promessa in una sorta di aiuto tangibile e prevedibile per i paesi vulnerabili.

Il paese asiatico comprende che gli adattamenti devono essere trattati con la stessa serietà dei tagli alle emissioni, poiché cerca finanziamenti per affrontare inondazioni continue, cicloni, erosione fluviale e intrusioni di acqua salata. Allo stesso tempo cercano misure interne come dragare fiumi e canali o piantare 250 milioni di alberi.

Un paesaggio bengalese. // Shutterstock

Fonte: Reuters.