Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Notizie dal mondo

Il Bangladesh chiede maggiore sostegno per affrontare il cambiamento climatico

Il Primo Ministro del paese ritiene che l'obiettivo di 300 miliardi di dollari non sia sufficiente per i paesi in via di sviluppo.

HQ

Le Nazioni Unite hanno concordato un fondo di 300 miliardi di dollari all'anno entro il 2035 per sostenere i paesi in via di sviluppo nella loro lotta contro il cambiamento climatico. Il Primo Ministro del Bangladesh, Tarique Rahman, afferma che l'obiettivo non è sufficiente, sostenendo che la cifra non raggiunge ciò di cui quei paesi hanno bisogno e quando ne hanno bisogno.

Dhaka chiede un accesso più rapido e facile al supporto globale. Il Bangladesh incoraggia le nazioni ricche a rispettare i loro impegni climatici, e ciò comporta l'espansione del Fondo Verde per il Clima delle Nazioni Unite e la trasformazione del Fondo per Perdite e Danni da una promessa in una sorta di aiuto tangibile e prevedibile per i paesi vulnerabili.

Il paese asiatico comprende che gli adattamenti devono essere trattati con la stessa serietà dei tagli alle emissioni, poiché cerca finanziamenti per affrontare inondazioni continue, cicloni, erosione fluviale e intrusioni di acqua salata. Allo stesso tempo cercano misure interne come dragare fiumi e canali o piantare 250 milioni di alberi.

Il Bangladesh chiede maggiore sostegno per affrontare il cambiamento climatico
Un paesaggio bengalese. // Shutterstock

Fonte: Reuters.

This post is tagged as:

Notizie dal mondoClima


Caricamento del prossimo contenuto