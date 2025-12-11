Il Bangladesh sceglie gli Eurofighter come prima scelta tra gli aerei da guerra occidentali

HQ

Il Bangladesh ha compiuto un passo significativo verso la modernizzazione della propria aeronautica firmando una Lettera d'Intenti per negoziare l'acquisto di aerei Eurofighter Typhoon, diventando potenzialmente la prima nazione al di fuori dell'Europa e del Medio Oriente a operare tali aerei. L'Aeronautica del Bangladesh ha confermato che inizierà colloqui formali con Leonardo, l'italiano che guida lo sforzo di marketing dell'Eurofighter nel paese.

Sebbene il numero finale di aerei non sia stato determinato, rapporti locali suggeriscono che il Bangladesh potrebbe affrontare fino a 16 tifoni. La LOI fu firmata presso il quartier generale dell'Aeronautica Militare alla presenza del Maresciallo Capo dell'Aria Hasan Mahmood Khan e dell'ambasciatore italiano Antonio Alessandro, segnando una tappa significativa nel passaggio di Dhaka verso la tecnologia di difesa occidentale.

La più grande acquisizione di caccia occidentali in Bangladesh fino ad oggi

Se completato, l'acquisto rappresenterebbe la più grande acquisizione occidentale di caccia in Bangladesh fino ad oggi, in concorrenza diretta con il cinese J-10C, un altro candidato in valutazione. All'inizio di quest'anno, piloti bengalesi hanno visitato la struttura di Leonardo a Torino per provare l'Eurofighter, segnalando un forte interesse e slancio per il programma.

Il Bangladesh gestisce già elicotteri AW109 e AW139 costruiti da Leonardo, conferendo alle due parti un rapporto industriale consolidato. Leonardo sta inoltre portando avanti le vendite di Eurofighter nelle Filippine e in Polonia come parte di una più ampia spinta ad espandere la presenza globale dell'aereo. Con 769 jet ordinati finora e dieci nazioni attualmente in volo con il Typhoon, il Bangladesh sembra ora pronto a unirsi a quella lista, in attesa di negoziati riusciti.