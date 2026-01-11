Il Barcellona batte il Real Madrid 3-2 e conquista la Supercoppa di Spagna per il secondo anno consecutivo

HQ

Il FC Barcelona vince per il secondo anno consecutivo la Supercoppa di Spagna, battendo il Real Madrid in una finale che, a differenza dell'anno scorso, è stata più combattuta. Raphina ha segnato una doppietta e Robert Lewandowski ne ha aggiunto un'altra, mentre Vinícius Jr. e Gonzalo hanno segnato per il 3-2.

Entrambi i gol del Real Madrid sono arrivati nei minuti di recupero del primo tempo, portando il punteggio sul 2-2 all'intervallo, promettendo una seconda metà emozionante, in cui i ragazzi di Hansi Flick hanno preso il controllo palla.

Il Madrid ha giocato con notevoli assenze, con l'infortunio all'ultimo minuto di Ferland Mendy, mentre Kylian Mbappé ha giocato solo 15 minuti e non è riuscito a fare molto, dato che il Barça ha avuto il 71% di possesso palla e molto di più negli ultimi minuti, dopo l'ultimo gol di Raphinha. Álvaro Carreras è andato vicino a segnare ai rigori negli ultimi secondi della partita.

Il Barcellona conquista un record di 16ª Supercoppa, ma l'immagine era molto diversa dalla pesante vittoria per 5-2 di un anno fa. Il Real Madrid ha già vinto il primo Clásico in LaLiga e si incontreranno di nuovo il 10 maggio.