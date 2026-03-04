Il Barcellona è andato vicino ma un 3-0 non è stato sufficiente, l'Atleti torna in finale della Copa del Rey

HQ

Il Barcellona è andato molto vicino a una rimonta impossibile contro l'Atlético de Madrid, ma è svantaggiato a un gol, battendo l'Atlético de Madrid 3-0 ma perdendo 3-4 complessivamente dopo la partita del mese scorso. L'allenatore Hansi Flick ha detto di essere deluso ma orgoglioso della prestazione della squadra.

"Tutti erano esausti perché lasciavano tutto in campo. Hanno dato più del 100%. I tifosi sono soddisfatti di questo gioco, forse anche un po' delusi, ma è normale. Tutti hanno giocato con tutto il cuore per questo club ed è fantastico da vedere."

I tre gol sono stati un rigore di Raphinha e una doppietta di Marc Bernal, il suo quarto gol nelle ultime cinque partite, poco dopo il ritorno in campo a seguito dell'infortunio al legamento crociato anteriore che lo aveva costretto a stare fuori dal campo per oltre un anno.

L'Atleti ha subito gli attacchi del Barcellona, che aveva il 70% di possesso palla, e ha subito più gol di quanto Simeone si aspettasse, ma alla fine ha certificato la qualificazione per la sua prima finale di Copa del Rey dal 2013. Il loro rivale sarà deciso stasera, nel derby basco tra Real Sociedad e Athletic Club, e la finale si giocherà il 19 aprile.