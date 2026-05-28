Il Barcellona ingaggia Anthony Gordon del Newcastle per 80 milioni di euro fino al 2031

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L'FC Barcelona è stato uno dei più rapidi a concludere un grande affare nel mercato estivo, e ha rapidamente assicurato l'ala venticinquenne Anthony Gordon, pagando 70 milioni di euro e 10 milioni di valore aggiunto a seconda dei minuti giocati e dei risultati sportivi (circa £70) per farlo uscire dal Newcastle United prima della scadenza del suo attuale contratto nel 2030, battendo il Bayern Monaco nel processo di gara.

Gordon è già arrivato a Barcellona per esami medici, prima di riunirsi ai suoi compagni di squadra inglesi per i Mondiali, scelto da Tuchel per la rosa finale. Il club catalano voleva fare un accordo presto per il giocatore, nel caso il suo prezzo aumentasse dopo i Mondiali.

La mossa ricorda quanto accaduto l'anno scorso, quando anche il Newcastle ha perso il suo miglior marcatore, Alexander Isak, per ottenere un grande profitto che poi non ha portato a buoni risultati sportivi (hanno chiuso in campionato al 12° posto). Gordon, già il settimo acquisto più costoso nella storia del club, giocherà per il Barcellona fino al 2031, condividendo il campo con Raphinha, ma la priorità più avanti in estate sarà comunque ingaggiare un nuovo attaccante per sostituire Robert Lewandowski.