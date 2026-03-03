Il Barcellona tenta una disperata rimonta contro l'Atlético de Madrid stasera: da 4-0 a...

HQ

Il FC Barcelona affronta uno dei duelli più duri degli ultimi tempi, la gara di ritorno della semifinale di Copa del Rey contro l'Atlético de Madrid al Camp Nou... con il punteggio già sotto 4-0, dopo una pesante sconfitta al Metropolitano due settimane fa.

Il Barça dovrà segnare almeno quattro gol per costringere ai tempi supplementari. Le recenti vittorie in LaLiga, incluso il recente hat-trick di Lamine Yamal contro il Villarreal sabato, alimentano le loro speranze, ma la vera sfida sarebbe giocare così offensivamente contro l'Atleti evitando un altro gol subito. Tuttavia, dovranno fare a meno di Robert Lewandowski, assente nel duello di stasera.

L'Atlético de Madrid, pur non essendo sempre la squadra difensiva più solida, ha comunque una formazione incredibile di attaccanti tra cui Alexander Sorloth, Giuliano Simeone, Julián Álvarez e Antoine Griezmann, forse in una delle sue ultime partite con l'Atleti se le voci su una vendita all'Orlando in MLS sono vere.

La gara di ritorno della semifinale di Copa del Rey tra Barcellona e Atlético de Madrid si giocherà questa sera martedì 3 marzo alle 21:00 CET, 20:00 GMT. L'altra semifinale sarà domani, tra Real Sociedad e Athletic Club, con la Real Sociedad in vantaggio complessivo di un gol.

Pensi che il Barcellona abbia qualche possibilità di rimontare da un svantaggio di quattro gol? Per aggiungere pepe al duello, è possibile che Atleti e Barcellona si incontrino di nuovo nei quarti di finale di Champions League ad aprile se supereranno gli ottavi di finale di Champions League.