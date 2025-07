Il batterista dei Pearl Jam lascia la band dopo 27 anni

HQ

Sembra che la rock band Pearl Jam avrà un aspetto leggermente diverso nel prossimo futuro. E' stato rivelato che il batterista della band, Matt Cameron, lascerà il gruppo, ponendo fine a una corsa che ha attraversato quasi tre decenni a 27 anni totali insieme. Ciò è stato confermato in una dichiarazione sui social media, dove Cameron spiega quanto segue.

"Dopo 27 fantastici anni, ho fatto i miei ultimi passi giù per il potente Pearl Jam. Molto amore e rispetto a Jeff, Ed, Mike e Stone per avermi invitato nella band nel 1998 e per avermi dato l'opportunità di una vita, piena di amicizie, arte, sfide e risate. Sarò per sempre grato alla troupe, allo staff e ai fan di tutto il mondo. È stato un viaggio incredibile. Ne seguiranno altri. Vi ringrazio tutti dal profondo del mio cuore".

Per quanto riguarda il futuro di Pearl Jam, l'ipotesi naturale è che la band ricaricherà e troverà un batterista sostitutivo. Questo non è stato confermato tuttavia, poiché invece tutto ciò che ci viene detto è nella dichiarazione di accompagnamento.

"Dall'essere uno dei nostri primi eroi musicali nelle band Skinyard e Soundgarden, al suonare nei nostri primi demo nel 1990, Matt Cameron è stato un musicista e batterista singolare e vero.

"Ha guidato gli ultimi 27 anni di spettacoli dal vivo e registrazioni in studio dei Pearl Jam. E' stato un capitolo profondamente importante per il nostro gruppo e gli auguriamo sempre il meglio. Ci mancherà profondamente ed è per sempre il nostro amico nell'arte e nella musica".

Cosa pensi che farà Pearl Jam ?

