Il battle royale fallito Super People torna in vita

In un'epoca in cui i battle royale vanno e vengono più velocemente di una dolce giornata estiva, saresti perdonato per aver dimenticato Super People. Proveniente dallo sviluppatore Wonder People, il gioco si è venduto per dare ai giocatori l'accesso ai super poteri in un battle royale, con abilità speciali che potevano usare per essere gli ultimi in piedi.

Citando il basso numero di giocatori nel 2023, il gioco è stato chiuso, ma ora sembra tornare con un nuovo beta test in programma per il mese prossimo. Secondo la pagina del negozio del gioco su Steam, Super People avrà un beta test chiuso a partire dal 18 giugno.

Questa nuova versione di Super People promette di essere migliore e più raffinata, ma se volevate vedere di persona come appare il beta test chiuso, purtroppo le applicazioni per iscriversi sono state chiuse. Molto presto, però, avremo impressioni da questa versione super di Super People.