Il Bayern Monaco batte il Real Madrid al Bernabéu, ma non finisce il lavoro

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Il Bayern Monaco ha sconfitto il Real Madrid al Bernabéu per il partit d'andata dei quarti di finale di Champions League, in una partita emozionante con 40 tiri tra le due squadre. Il Bayern ha approfittato delle frequenti mancanza dei giocatori madrilendi e stava vincendo 1-0 prima dell'intervallo, raddoppiando il vantaggio pochi secondi dopo l'inizio del secondo tempo.

Tuttavia, dopo qualche minuto di tristezza del Real Madrid, la squadra di Álvaro Arbeloa ha preso il pedale e infine Kylian Mbappé ha segnato il suo primo gol per il club dopo due mesi. Hanno avuto molte occasioni per pareggiare almeno la partita, con 10 tiri in porta, parati da Manuel Neuer, mentre il Bayern ha mancato molte occasioni per svuotare il Madrid. La partita si concluse 2-1.

Alla fine, le squadre tedesche lasciano il Bernabéu con un vantaggio considerevole da portare a casa la prossima settimana, ma la serie a eliminazione diretta non è ancora finita. Il Real Madrid dovrà resistere più forte senza Tchouameni, che ha visto un cartellino giallo e perderà la partita mercoledì prossimo, e spera di trovare Vinícius e Mbappé in un unico contropiede se vogliono battere il Bayern e sconfiggere le probabilità, come fecero due anni fa...