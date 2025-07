Il Bayern Monaco offre un aggiornamento sull'infortunio di Musiala, Neuer incolpa Donnarumma

HQ

Jamal Musiala ha subito un terribile infortunio durante la partita di sabato tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Le immagini mostravano il piede di Musiala completamente lussato, e il giorno seguente il Bayern Monaco ha confermato l'entità dell'infortunio: il 22enne ha subito una frattura del perone associata a una caviglia rotta e lussata, ed è stato trasportato in aereo da Orlando a Monaco di Baviera per essere operato a casa, dove sarà messo da parte per mesi.

Musiala, che all'inizio della competizione aveva segnato una tripletta durante la sconfitta per 10-0 contro l'Auckland City, era recentemente tornato da un altro infortunio. Anche se non si sa per quanto tempo sarà messo da parte, le stime più ottimistiche lo danno quattro mesi dopo l'intervento.

"Raramente sono stato così arrabbiato all'intervallo, non contro i miei giocatori. So che ci sono molte cose nella vita molto più importanti di questa, ma per questi ragazzi è la loro vita", ha detto l'allenatore del Bayern Monaco Vincent Kompany. Mentre la maggior parte dei giocatori ha attribuito il suo infortunio a un incidente, Manuel Neuer, portiere del Bayern, ha detto che la colpa era di Gianluigi Donnarumma del PSG.

Citato da Sky Sports Germany (tramite Fotmob), Neuer ha detto che il tuffo di Donnarumma per prendere una palla vagante, che ha finito per intrappolare la gamba di Musiala, era rischioso, ed era una situazione in cui non doveva entrare in quel modo. "È rischioso. È disposto ad accettare il rischio di ferire il suo avversario".

Neuer ha anche criticato il fatto che Donnarumma non sia andato a controllare Musiala conoscendo la gravità dell'infortunio. "Sono andato da lui e gli ho detto: 'Non vuoi passare dal nostro giocatore?' È giusto andare a fare gli auguri al ragazzo. Alla fine lo ha fatto. L'equità è sempre importante. Avrei reagito diversamente".

Donnarumma è stato visto sotto shock e con il cuore spezzato dopo l'incidente, e in seguito ha postato che "Tutte le mie preghiere e i miei auguri sono con te". Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha detto che incolpare Donnarumma è stato eccessivo, ed è stato un colpo di sfortuna. "I portieri andranno a prendere la palla. Anche gli aggressori non si tirano indietro quando vengono verso di noi".