Il Bayern Monaco segna otto gol contro il Wolfsburg e si trova con 11 punti di vantaggio in Bundesliga

La serie assurda del Bayern Monaco in Bundesliga è proseguita domenica con una schiacciante vittoria per 8-1 sul Wolfsburg, attualmente quattordicesimo nella lega tedesca. Dall'inizio della stagione, il Bayern ha vinto tutte le partite di campionato tranne due pareggi: rimane imbattuto, con 44 punti, 11 in vantaggio sul Borussia Dortmund e una totale totale differenza reti di 51 contro i 14 del Dortmund.

Harry Kane ha segnato "solo" un gol durante la disfatta per 8-1, e ha segnato 20 gol per il Bayern in Bundesliga: il secondo e il terzo miglior marcatore, Denis Undav per lo Stoccarda e Haris Tabaković per il Borussia Mönchengladbach, hanno segnato nove gol.

Il divario aumenterà poiché la seconda squadra, il Borussia Dortmund, ha pareggiato 3-3 contro l'Eintracht Francoforte venerdì. L'unica sconfitta stagionale del Bayern è arrivata a spese dell'Arsenal in Champions League.