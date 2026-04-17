Il Bayern Monaco supera il Real Madrid nel coefficiente UEFA dei club degli ultimi cinque anni

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Il Real Madrid ha perso contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League questa settimana, essendo stato eliminato dalla competizione perdendo entrambe le partite, e questo significa che il Bayern Monaco ha superato il Real Madrid come club numero 1 nel coefficiente UEFA. Il Bayern ha 146.500 punti, superando il Real Madrid con 144.500 punti come nuovo leader.

Questo coefficiente UEFA misura i risultati dei club negli ultimi cinque anni, quindi attualmente conta i punti dalla stagione 2021/22. Il Real Madrid ha vinto due titoli di Champions League nel mezzo (nelle stagioni 21/22 e 23/24) e il Bayern nessuno (l'ultimo titolo risale alla stagione 2019/20), ma il club bavarese ha raggiunto almeno i quarti di finale di Champions League in ogni stagione da allora, incluse le semifinali nel 23/24 e ora le semifinali nel 25/26.

Nel coefficiente quinquennale, il Liverpool è terzo (130.000 punti), l'Inter è quarto (127.000 punti), il Paris Saint-Germain è quinto (126.500 punti), il Manchester City è sesto (125.500 punti), l'Arsenal è settimo (113.250 punti), il Barcellona è ottavo (113.250 punti), il Bayer Leverkusen è nono (105.000 punti) e l'Atlético de Madrid è decimo (103.750 punti).

Il Bayern Monaco è programmato contro il Paris Saint-Germain il 28 aprile e il 6 maggio, e affronterà Arsenal o Atleti nella finale di Champions League.