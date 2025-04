Il BCN Game Fest mantiene aperte le iscrizioni e prevede la partecipazione di oltre 1.500 professionisti dei videogiochi a ottobre

HQ

Come già sapete, il BCN Game Fest di quest'anno, la fiera di sviluppo indipendente che si terrà presso il padiglione La Farga de L'Hospitalet de Llobregat, evolvendo ed espandendo il suo predecessore IndieDevDay, si terrà il 10, 11 e 12 ottobre . Le iscrizioni per partecipare all'evento come professionisti sono ora aperte, così come la prevendita dei biglietti (con un allettante sconto a tempo limitato), e si prevede che la partecipazione quest'anno batterà nuovamente il crescente record delle edizioni passate.

Infatti, le prime stime dopo due settimane di partecipazione aperta sono che più di 1.500 professionisti del settore parteciperanno sia all'area espositiva dei giochi indie ampliata (più di 900 m2 nuovi, con una capacità di quasi 200 stand di giochi indie) per quest'anno che al nuovo formato MeetToMatch per generare incontri di settore tra sviluppatori, editori e investitori. Ci sarà anche un'area professionale per i fornitori di servizi industriali con editori e studi. Insomma, l'incontro sarà più plurale e multidisciplinare che mai, senza dimenticare sia i grandi frequentatori sia gli studenti delle aree di sviluppo videoludico che sono alla ricerca del loro primo contatto lavorativo.

Due nuovi partner si uniscono all'iniziativa: Devcom e Playtopia.

Inoltre, quest'anno il BCN Game Fest può contare sul supporto di due partner d'eccezione. La prima è Devcom, la fiera per sviluppatori che si tiene in concomitanza con la Gamescom di Colonia, che ora è media partner ufficiale dell'evento catalano.

Playtopia parteciperà fisicamente a La Farga, e a sua volta porterà parte del BCN Game Fest al suo evento di dicembre. Nel caso non lo sapessi, Playtopia è il primo e più grande evento indie che si tiene in Africa, e quest'anno celebrerà la sua edizione 2025 a Città del Capo (Sudafrica) il 5 e 6 dicembre. Questa collaborazione è nata dopo che Dominique Gawlowsky, direttore di Free Lives e Playtopia, ha partecipato all'IDD l'anno scorso.

Come per l'IndieDevDay dello scorso anno, Gamereactor sarà un media partner ufficiale dell'evento e lo coprirà sul campo per offrirti la copertura più ampia e tutte le ultime notizie sul calendario degli eventi. È possibile accedere alla vendita dei biglietti per il BCN Game Fest da questo link.