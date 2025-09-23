Il BCN Game Fest nomina il Giappone ospite d'onore per il 2025

HQ

Mancano poco più di due settimane all'inizio del BCN Game Fest, l'evento che prende il posto di IndieDevDay, rafforzandone il programma e la portata sia in termini di progetti, ora coprendo anche il segmento AA, sia di presenza, più globale. E la prova di questo impegno a posizionarsi come un evento eccezionale per l'industria a livello mondiale è che l'organizzazione ha annunciato che il Giappone diventerà l'ospite d'onore di questa prima edizione nel 2025, rendendo così omaggio a una delle culture di sviluppo e consumo di videogiochi più importanti e influenti al mondo.

Alle delegazioni già confermate provenienti da Messico, Brasile, Portogallo, Germania e Francia si è ora aggiunto il contingente giapponese, che offrirà diverse iniziative ai partecipanti, oltre a incontri di lavoro con sviluppatori e aziende del settore catalano e spagnolo. Il più notevole di questi è la partecipazione di Toei Animation. Il grande studio di animazione dietro One Piece e Dragon Ball allestirà un grande stand in fiera, offrendo uno sguardo esclusivo al suo progetto indie Re:VER PROJECT -TOKYO, sviluppato insieme allo studio Nestopi.

Da non dimenticare è anche la grande guest star dello sviluppo giapponese. Yoshinori Ohori, creatore dei classici per PlayStation 2 Alundra e Alundra 2, offrirà un'esperienza unica che ripercorrerà la sua carriera e la sua esperienza nello sviluppo di questi giochi in un panel moderato dal collega di Gamereactor David Caballero sabato 11 ottobre alle 16:00 CEST.

E a proposito di sviluppo dei giochi: l'incubatore "IGI e il programma " "Sofu, promosso da GameBCN e dal colosso giapponese Marvelous, presenteranno i progetti a cui stanno lavorando in uno stand.

I partecipanti all'evento che si terrà a La Farga potranno esplorare My Famicase Exhibition, una mostra cult per collezionisti e amanti del formato fisico. Si tratta di una collezione di 250 bossoli per il mitico NES (noto anche come Famicom), progettati da artisti di tutto il mondo. Un'occasione unica per gli appassionati di rivivere la nostalgia con una visione artistica moderna.

Infine, i media giapponesi 4Gamer parteciperanno, come Gamereactor, come Media Partner all'evento, e offriranno la copertura di tutte le attività per il loro pubblico in Giappone, portando il BCN Game Fest a un nuovo pubblico.

"Siamo enormemente onorati di dare il benvenuto al Giappone come nostro primo ospite d'onore", ha dichiarato Daniel Santigosa, direttore del BCN Game Fest. "La cultura giapponese dei videogiochi è un pilastro fondamentale del nostro settore".

Se hai intenzione di partecipare all'evento, assicurati il tuo biglietto dal sito ufficiale, qui.