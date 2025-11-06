Il Belgio convoca una riunione di emergenza sulla sicurezza dopo le interruzioni dei droni

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il Consiglio di sicurezza nazionale del Belgio si riunirà urgentemente a seguito di un'ondata di avvistamenti di droni negli ultimi giorni che hanno interrotto il traffico aereo e sollevato preoccupazioni per la sicurezza nazionale.

I voli sono stati sospesi nei principali aeroporti, tra cui Bruxelles, Charleroi e Liegi, dopo che diversi droni sono stati avvistati vicino a piste e installazioni militari. Il ministro della Difesa ha suggerito che gli incidenti sembrano organizzati, coinvolgendo grandi droni che volano in formazione.

Sebbene i funzionari non abbiano identificato pubblicamente i responsabili, fonti di intelligence sospettano un attore statale straniero, probabilmente legato alle tensioni in corso con la Russia. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Cosa ne pensa?