Il Belgio ha travolto gli USA 4-1 dopo l'incontro di Balogun: "Ci siamo detti che dovevamo rispondere in campo"

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Dopo tutte le discussioni e i dibattiti su Donald Trump che ha chiesto alla FIFA di annullare la sanzione di Folarin Balogun, non importava perché gli USA sono stati travolti dal Belgio 4-1, eliminando ora tutti i padroni di casa della Coppa del Mondo 2026 agli ottavi di finale.

La polvere non si era posata dopo lo scambio di dichiarazioni, da parte della UEFA e della Federazione Reale Belga di Calcio che condannavano la decisione della FIFA, fino alla risposta della FIFA che affermava che, secondo l'articolo 27, il Comitato Disciplinare della FIFA ha la discrezionalità di sospendere l'attuazione di qualsiasi misura disciplinare, e che annullare i cartellini rossi è comune nei campionati europei.

Alla fine, è stato il Belgio a ridere di più dopo la partita, con il conto X della nazionale belga che ha pubblicato "Ribalta questo" e i giocatori belgi che hanno imitato la danza di Trump per celebrare il gol di Lukaku nei minuti di recupero.

Dopo la partita, il centrocampista belga Nicolas Raskin ha detto che "c'era un senso di ingiustizia all'interno della rosa, e eravamo determinati a rispondere in campo", mentre il capitano Youri Tielemens ha detto che "ci siamo detti che dovevamo rispondere in campo. È quello che abbiamo fatto".