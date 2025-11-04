Il Belgio indaga su una possibile "operazione di spionaggio" dopo che i droni sono stati avvistati vicino a una base aerea nucleare

HQ

Le autorità belghe stanno indagando su quella che sospettano essere un'operazione di spionaggio straniero dopo che i droni sono stati rilevati in volo vicino alla base aerea di Kleine Brogel, un'installazione militare che si ritiene ospiti armi nucleari tattiche degli Stati Uniti.

Il ministro della Difesa Theo Francken ha detto che i droni sono apparsi vicino alla base in due notti consecutive, dall'1 al 3 novembre, in quella che ha descritto come un'operazione in due fasi.

"La prima fase includeva piccoli droni per testare le frequenze radio dei nostri servizi di sicurezza", Francken ha detto all'emittente pubblica RTBF (tramite Defense News). "Il secondo ha usato droni più grandi per destabilizzare l'area e le persone. Sembra un'operazione di spionaggio, da parte di chi, non lo so".

L'incidente segna l'ultimo di una serie di 14 avvistamenti di droni non identificati in tutta Europa negli ultimi due mesi, che hanno preso di mira principalmente siti militari e aeroporti a duplice uso.

Kleine Brogel ospita la flotta belga di F-16 e dovrebbe ricevere i caccia F-35, il primo dei quali è arrivato il mese scorso. La base è anche uno dei numerosi siti europei che si ritiene immagazzinino armi nucleari degli Stati Uniti, anche se Washington non conferma ufficialmente la loro posizione.

Il Centro per il Controllo degli Armamenti e la Non Proliferazione stima che circa 100 armi nucleari tattiche degli Stati Uniti siano dispiegate in cinque paesi della NATO in sei basi, tra cui Kleine Brogel.

L'ondata di incursioni dei droni ha raggiunto il picco tra il 20 settembre e il 5 ottobre, con avvistamenti multipli segnalati in Danimarca, Norvegia, Germania e Belgio. La maggior parte dei voli si è svolta di notte e ha coinvolto gruppi di droni che volavano in formazione.

Un rapporto dell'Istituto francese per gli affari internazionali e strategici (IRIS) ha suggerito che alcuni degli incidenti (in particolare quelli in Danimarca) potrebbero aver avuto motivi politici, dato che il paese detiene attualmente la presidenza del Consiglio dell'UE.