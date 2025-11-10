Il Belgio invita 150.000 giovani a partecipare a un nuovo servizio militare volontario

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il Belgio ha inviato 149.000 lettere ai diciassettenni incoraggiandoli a prendere in considerazione un servizio militare volontario di un anno a partire dal 2026.

Le reclute selezionate riceveranno 2.000 euro netti al mese, poiché il Ministero della Difesa cerca di rafforzare le forze armate a corto di personale del paese. Il ministro Theo Francken ha detto che l'obiettivo è quello di mostrare la difesa come una vera opzione di carriera in un momento di crescenti preoccupazioni per la sicurezza.

Una spinta per aumentare i ranghi militari

L'esercito attualmente recluta circa 2.800 soldati all'anno, non abbastanza per raggiungere l'obiettivo del governo di 40.000 soldati entro la fine del decennio. Le domande per il nuovo programma si apriranno a gennaio 2026 per i giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 25 anni, con la prima coorte di 500 persone che inizierà a settembre 2026.

L'addestramento comprenderà 10 settimane di istruzione di base seguite da una preparazione specializzata per le forze navali, aeree o terrestri. Francken ha sottolineato che le lettere sono solo informative, senza alcun obbligo di adesione. Nel frattempo, i partiti di opposizione hanno criticato la mossa, avvertendo di una potenziale militarizzazione della società.