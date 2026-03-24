Il Belgio schiera soldati per proteggere i siti ebraici

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Il Belgio ha schierato soldati nelle principali città, tra cui Bruxelles e Anversa, per rafforzare la sicurezza nelle istituzioni ebraiche a seguito di una serie di attacchi antisemiti, secondo le autorità.

Questo avviene dopo un'esplosione in una sinagoga a Liegi, che le autorità hanno descritto come un atto antisemita. Ulteriori incidenti nei paesi bassi vicini (tra cui un attentato doloso a Rotterdam e un'esplosione in una scuola ebraica ad Amsterdam) hanno aumentato le preoccupazioni.

Il ministro della Difesa belga Theo Francken ha dichiarato che il dispiegamento mira a garantire la sicurezza nelle sinagoghe, nelle scuole e in altri siti comunitari, sottolineando che la sicurezza è un "diritto fondamentale."

Le autorità hanno confermato che la presenza militare sarà estesa in fasi, a partire da Bruxelles e Anversa per poi espandersi ad altre città come Liegi.

Le misure arrivano in un contesto di timori più ampi di crescenti minacce contro le comunità ebraiche, mentre le tensioni legate al conflitto in corso che coinvolgono Stati Uniti, Israele e Iran si diffondono a livello globale.