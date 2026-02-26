Il Belgio schiererà un sistema di difesa aerea al porto di Anversa in mezzo alle minacce di droni

HQ

Il Belgio sta per installare un sistema di difesa aerea NASAMS nel porto di Anversa per proteggere le infrastrutture critiche dalle incursioni dei droni, ha confermato il Ministero della Difesa.

La decisione segue una serie di avvistamenti di droni lo scorso anno che hanno temporaneamente interrotto aeroporti belgi e una base aerea militare. I rapporti hanno inoltre segnalato droni sopra le centrali nucleari, gli impianti chimici e i terminal container di Anversa, evidenziando la vulnerabilità di questi siti industriali chiave.

Il sindaco di Anversa, Bart De Wever, afferma che il dispiegamento sottolinea l'importanza economica strategica del porto. Il sistema è progettato per contrastare droni, aerei da combattimento e altre minacce aeree a corto raggio. I dettagli operativi furono trattenuti per motivi di sicurezza...