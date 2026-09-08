Il Belgio si unisce all'opposizione al presidente FIFA Gianni Infantino, ricordando la controversia sul cartellino rosso di Balogun

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Il Belgio è l'ultimo paese ad unirsi all'opposizione al presidente FIFA Gianni Infantino, recentemente confermato dalla FIFA per la rielezione nel marzo 2027, e le cui politiche, in particolare il fallito piano di privatizzare parte della Coppa del Mondo, hanno diviso il mondo del calcio. La Royal Belgian Football Association (RBFA) ha rilasciato lunedì una dichiarazione affermando di "non poter sostenere la campagna di Infantino".

Naturalmente, la RBFA cita il caso "FIFA Forward Enterprise", ovvero come il piano di vendere il 20% della Coppa del Mondo a investitori privati sia stato creato e annunciato alle spalle di tutti i paesi membri. Per il belga, "una serie di decisioni e valutazioni importanti, finora, non sono state adeguatamente supportate da giustificazioni adeguate. Questo solleva interrogativi riguardo alla trasparenza e alla governance di questo processo."

Ma il Belgio ha un altro motivo, più specifico, per non fidarsi di Infantino: il caso del cartellino rosso di Folarin Balogun durante i Mondiali, quando Infantino, dopo essere stato chiamato personalmente da Donald Trump, ha tolto un cartellino rosso all'attaccante statunitense, infrangendo tutte le regole FIFA.

"Nonostante le nostre richieste esplicite di (1) una chiara giustificazione delle decisioni prese e (2) dettagli su come tali situazioni saranno gestite in futuro, non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta soddisfacente su questa questione. Ancora una volta, la RBFA ritiene che siano essenziali completa trasparenza e spiegazioni chiare", hanno detto, aggiungendo di aver chiesto alla FIFA di includere il caso Balogun nell'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio FIFA del 15 ottobre.