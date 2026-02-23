Il bellissimo gesto della squadra maschile di hockey su ghiaccio degli Stati Uniti con il loro compianto compagno Johnny Gaudreau

HQ

Gli Stati Uniti hanno portato a casa una medaglia d'oro tanto attesa ai Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano-Cortina, battendo i favoriti Canada in finale per 2-1, la loro prima medaglia d'oro dal 1980. Dopo la partita, la squadra statunitense ha reso omaggio a Johnny Gaudreau, compagno di squadra tragicamente morto in un incidente nell'agosto 2024 insieme al fratello, investito da un guidatore ubriaco, un giorno prima del matrimonio della sorella.

Gaudreau, 31 anni al momento della sua morte, era una stella della NHL, nominato sette volte All-Star, e avrebbe giocato per la squadra USA alle Olimpiadi (non partecipava alle edizioni precedenti, poiché queste erano le prime Olimpiadi invernali dal 2014 con giocatori NHL). La sua famiglia fu invitata alla finale e, mentre i giocatori festeggiavano, mostrando la maglia numero 13 di Gaudreau, portarono i figli di Gaudreau, Noa e Johnny, a scattare una foto di gruppo sulla pista, con la madre Meredith Gaudreau che guardava con le lacrime agli occhi.

Matthew Tkachuk, una delle stelle della squadra USA e uno dei giocatori più vicini a Gaudreau per il loro periodo ai Calgary Flams, ha detto alla NBC: "Sappiamo che è qui con noi, a tifare per noi e a tifare per noi. Ha una sua area nello spogliatoio, ed è sempre bello vederlo come un promemoria."

"So quanto Johnny volesse essere qui per le Quattro Nazioni e le Olimpiadi. È davvero speciale vedere la sua maglia appesa, e stiamo giocando per lui cercando di renderlo orgoglioso", ha aggiunto il compagno di squadra Zach Werenski.