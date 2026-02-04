Il Bel's Fanfare ispirato a Zelda ha raggiunto il suo obiettivo su Kickstarter in poche ore

HQ

Dopo il molto acclamato Mika and the Witch's Mountain del 2023, lo sviluppatore Chibig si sta preparando ora alla sua prossima avventura. Come abbiamo riportato l'altro giorno, si chiama Bel's Fanfare, e gli sviluppatori pensano che gli appassionati delle avventure classiche di Zelda dovrebbero provarlo.

Il gioco sarà finanziato tramite Kickstarter, e la campagna è iniziata ieri. Beh... Ci sono volute solo poche ore per raggiungere l'obiettivo e, al momento della stesura, ha raccolto circa il doppio del necessario in meno di 24 ore. Questo significa che alcuni obiettivi estensivi sono già stati sbloccati, e altri sono in arrivo, poiché ci sono molti segnali che questa sarà una campagna molto redditizia prima del completamento.

Abbiamo anche il primo vero trailer del gioco (l'ultima volta avevamo solo un teaser da mostrarvi), e potete darlo un'occhiata qui sotto e venire qui se volete acquistarne una copia - ci sono sia edizioni digitali che fisiche, oltre ad alcune con contenuti extra per i collezionisti. Bel's Fanfare sarà rilasciato su PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 e Xbox Series S/X.