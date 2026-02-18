Il Benfica ancora una volta simboleggia Eusébio per difendersi dalle accuse razziste dopo l'incidente di Prestianni-Vinícius

HQ

Il Benfica ha pubblicato una dichiarazione dopo l'annuncio della UEFA che avvierà un'indagine sulla partita contro il Real Madrid martedì sera, riguardo alle accuse di Vinícius Jr. secondo cui il giocatore Gianluca Prestianni avrebbe definito il brasiliano "scimmia".

Se ritenuto colpevole di comportamento discriminatorio, Prestianni potrebbe rischiare una squalifica di dieci partite, anche se sarà quasi impossibile dimostrare ciò che Prestianni ha chiamato Vinícius mentre si copre la bocca con la maglia. Nel frattempo, il Benfica ha dichiarato che "collaborerà pienamente con le richieste dell'UEFA e manterrà il suo sostegno alla versione degli eventi di Prestianni, il cui comportamento all'interno del club è sempre stato guidato dal rispetto degli avversari, delle istituzioni e dei principi che definiscono l'identità del Benfica."

Nella dichiarazione, il Benfica ha ripreso le parole dell'allenatore Mourinho di ieri sera, usando Eusébio da Silva Ferreira, il miglior marcatore di tutti i tempi del Benfica, nel loro argomento per difendere che il club non è razzista: "Il club riafferma, chiaramente e inequivocabilmente, il suo impegno storico e incrollabile nel sostenere i valori di uguaglianza, rispetto e inclusione, che corrispondono ai valori fondamentali della sua fondazione e di cui Eusébio è il più grande simbolo".

Martedì sera, Mourinho ha detto che "quando lui (Vinícius) discuteva di razzismo, gli ho detto che la persona più importante nella storia di questo club era nera" (anche se nessun giocatore del Real Madrid o nessuno ha mai messo in discussione che il Benfica o i suoi tifosi siano razzisti, con Prestianni come unico accusato, come ha spiegato Mbappé: "ci sono 70.000 persone che non hanno fatto nulla, che sono venute qui solo per sostenere la loro squadra").

Eusébio da Silva Ferreira, scomparso nel 2014 all'età di 71 anni, è il giocatore più iconico del Benfica, vincitore del Pallone d'Oro nel 1965, vincitore della Coppa dei Campioni nel 1962, undici titoli di campionato in Portogallo e innumerevoli titoli collettivi e individuali nella sua carriera.