Il Benfica lotta per la sopravvivenza in Champions League stasera... contro il Fenerbahçe di Mourinho

I turni di qualificazione della Champions League si concludono oggi, mercoledì 27 agosto, con quattro posti per la fase di campionato ancora in palio. Tre squadre si sono guadagnate un posto in Champions League martedì: il Kairat del Kazakistan, il Pafos di Cipro e il Bodo/Glimt della Norvegia. E altre quattro saranno decise oggi, tra queste, una delle migliori squadre storicamente migliori della Coppa dei Campioni, il Benfica.

Sport Lisboa e Benfica, della capitale portoghese, non si è assicurata un posto in Champions League in quanto ha chiuso a soli due punti dai vincitori della Primeira Liga, lo Sporting Lisbona, il che significava che doveva guadagnarsi un posto negli spareggi. E hanno un rivale difficile, il Fenerbahçe. In Turchia, hanno ottenuto un pareggio per 0-0 all'andata, il che significa che tutto si deciderà oggi, alle 21:00 CEST, 20:00 BST, all'Estádio da Luz.

Il Benfica è storicamente una delle migliori squadre della Coppa dei Campioni, avendo vinto nel 1961 (battendo il Barcellona) e nel 1962 (battendo il Real Madrid) e raggiungendo la finale altre cinque volte, 1963, 1965, 1968, 1988, 1990. Anche se è passato un po' di tempo da allora, il club di Lisbona è ancora all'ottavo posto tra le prime dieci squadre della Coppa dei Campioni/Champions League.

Tuttavia, il loro rivale non sarà altro che il Fenerbahçe... allenata da José Mourinho, l'allenatore portoghese la cui carriera manageriale è iniziata, appunto, al Benfica nel 2000, anche se ha ottenuto un successo maggiore con il Porto qualche anno dopo. Recentemente, 'Mou' ha espresso la sua intenzione di tornare in Portogallo. ma, per ora, rimane alla guida della squadra turca, la cui migliore prestazione in Champions League è stata raggiungere i quarti di finale nel 2007/08.

Tutti gli spareggi di Champions League per mercoledì 27 agosto



Qarabağ vs Ferencváros (18:45 CEST, complessivo3-1)



Copenaghen vs Basilea (21:00 CEST, 1-1 complessivo)



Benfica vs Fenerbahçe (21:00 CEST, 0-0 complessivo)



Club Brugge vs Rangers (21:00 CEST, 3-1 complessivo)



Dopo le partite di stasera, il sorteggio per la Champions League si svolgerà il 28 agosto alle 18:00 CEST. Le perdenti dello spareggio andranno invece in Europa League - fase a gironi.