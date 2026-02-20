Il Benfica risponde al Real Madrid e denuncia Valverde per condotta violenta

HQ

Mentre la UEFA indaga se il giocatore del Benfica Gianluca Prestianni abbia insultato Vinícius chiamandolo "scimmia", il club portoghese ha deciso di denunciare il Real Madrid per un altro episodio: sostengono che il giocatore del Real Madrid Fede Valverde abbia commesso un'aggressione contro Samuel Dahl, e né l'arbitro François Letexier né il VAR sono intervenuti.

Sostengono che, all'83° minuto, Valverde abbia schiaffeggiato Dahl, un'azione che secondo il club avrebbe dovuto essere un cartellino rosso, anche se il pugno non è arrivato.

Ora, la UEFA dovrà determinare che Valverde ha avuto condotta violenta e se Prestianni ha avuto comportamenti discriminatori nei confronti di Vinícius. Come sottolineato dall'AS, se la UEFA si schiera con il Benfica, screditerebbe l'arbitro e il VAR, quindi una decisione non sarà presa alla leggera.

Due indagini e solo cinque giorni prima della gara di ritorno dello spareggio di Champions League, mercoledì 25 febbraio, quando il Benfica visiterà il Bernabéu di Madrid.