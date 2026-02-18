Il Benfica sostiene Prestianni e cerca di smantellare la versione del Real Madrid dell'episodio razzista

HQ

Il giocatore del Benfica Gianluca Prestianni si è difeso dalle accuse di Vinícius Jr. di averlo insultato con insulti razzisti, offrendo la sua versione degli episodi della partita per 1-0 di Champions League tra Benfica e Real Madrid, che si è conclusa con la vittoria del Madrid con un gol di Vinícius. Durante la festa, Vinícius accusò Prestianni di chiamarlo "scimmia" e lo riferì all'arbitro, che attivò il protocollo antirazzismo e interruppe la partita.

A causa della mancanza di prove (qualunque cosa abbia detto Prestianni, si è coperto la bocca con la maglietta, quindi non è possibile leggere le labbra), la partita è ripresa dieci minuti dopo. Ci sono stati comunque diversi incidenti, dato che Mourinho ha ricevuto un cartellino rosso per le sue proteste, cercando di far mostrare all'arbitro un secondo cartellino giallo a Vinícius.

Dopo la partita, e con tutti i giocatori del Real Madrid a difesa Vinícius, il Benfica ha pubblicamente sostenuto Prestianni, condividendo il post di Prestianni in cui negava di aver chiamato Vinícius "scimmia":

"Voglio chiarire che in nessun momento ho rivolto insulti razzisti al giocatore Vinícius Júnior, che purtroppo ha frainteso ciò che crede di aver sentito. Non sono mai stato razzista con nessuno, e rimpiango le minacce che ho ricevuto dai giocatori del Real Madrid."

Successivamente, il Benfica ha condiviso un video cercando di smontare la versione del Real Madrid degli eventi: "Come dimostrano le immagini, data la distanza, i giocatori del Real Madrid non potevano aver sentito ciò che sostenevano di aver sentito."

Prestianni ha inoltre commentato la questione, condividendo il post del Benfica, aggiungendo che "Accusare qualcuno di qualcosa di grave non è giusto, e ancora meno quando non è vero. E tutti che mi puntano il dito contro perché mi copro con la maglietta quando sanno che tutti i giocatori di football si coprono la bocca per parlare."

Prestianni non ha rivelato cosa ha detto a Vinícius, né perché abbia scelto di coprirsi la bocca per farlo. E nel video, Mbappé si vede non lontano da Prestianni e Vinícius, e si gira anche dopo che Prestianni ha detto qualunque cosa dicesse...