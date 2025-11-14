Il Bernabéu si trasforma in uno stadio di football americano con gli spettacoli di Bizarrap e Daddy Yankee

HQ

La NFL sta per prendere il via per la prima volta in Spagna: dopo una serie di partite a San Paolo, Dublino, Londra e Berlino, domenica 16 novembre si gioca allo stadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, l'ultima "partita internazionale" dell'anno.

La partita sarà tra i Miami Dolphins, che agiscono come squadra locale, e i Washington Commanders (quelli che di recente hanno fischiato Donald Trump quando è venuto in visita). La città si è trasformata prima della partita, con esibizioni di caschi e palloni giganti, fanzone, negozi ufficiali ed esibizioni di flag football (la variante del football americano senza contatto, invece del placcaggio, che farà il suo debutto a Los Angeles 2028).

L'ultima notizia è la conferma dei concerti dell'intervallo, con i famosi artisti latini Bizzarrap e Daddy Yankee, che hanno trasformato la partita in un "mini-Super Bowl". Guarderai la partita della NFL tra Miami Dolphins e Washington Commanders?