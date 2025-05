Il Betis confronta le statistiche di Antony con quelle di Vini Jr: "C'è solo un chiaro contendente al Pallone d'Oro"

HQ

Antony Matheus dos Santos è passato dall'essere un cattivo nel suo club, il Manchester United, a diventare un eroe del Betis, il club spagnolo che lo ha ingaggiato in prestito in inverno. I suoi gol e assist sono stati fondamentali per la rinascita del club nella Liga e il loro dominio in Conference League.

Le sue statistiche quest'anno sono in realtà migliori di quelle del collega brasiliano Vinícius Júnior al Real Madrid: 7 gol e 4 assist in 20 partite contro 5 gol e 3 assist in 24 partite per il secondo classificato del Pallone d'Oro l'anno scorso. "C'è solo un chiaro contendente al Pallone d'Oro 2025 nei miei libri", ha pubblicato il club sivigliano su Instagram.

Il suo futuro è in sospeso: Antony ha ancora un contratto fino al 2027 con il Manchester United, ma secondo quanto riferito il Betis sta cercando di acquistarlo. Lo United cercherà di fare buoni soldi su di lui, dopo aver pagato all'Ajax 82 milioni di sterline (95 milioni di euro), il secondo acquisto più costoso del club nella storia del club, solo per lui che ha sottoperformato in modo spettacolare, segnando quasi lo stesso numero di gol in quattro mesi al Betis che in due anni allo United.

FV Photosport / Shutterstock