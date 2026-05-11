Il bianco e nero è il nuovo nero: Mouse: P.I. For Hire ha venduto 730.000 copie

HQ

In mezzo a tante notizie cupe su tagli al personale, chiusure di studi e progetti incompiuti nel settore AAA, ci piace vedere emergere titoli più piccoli che fanno scalpo, di quelli che sorprendono anche chi ha messo cuore e anima nel renderli un successo. Oggi, è così con Mouse: P.I. For Hire.

L'FPS in stile DOOM, ispirato ai cartoni animati degli anni '30 e ai film noir gialli, ha superato le previsioni di vendita del suo editore, Playside. Nel loro bilancio confermano che il gioco ha superato le aspettative in vendite, raggiungendo le 730.000 copie, e la cifra continua a crescere giorno dopo giorno. Inoltre, metà di queste copie sono versioni per console. Il gioco non solo fonde questi stili con grande successo, ma offre anche un gameplay sensazionale che lo rende, di fatto, uno dei migliori titoli indie dell'anno finora.

C'è un altro aspetto positivo significativo in questa notizia: grazie a questo gioco, l'editore indipendente Playside—la cui politica di profitto si basa sul coprire i costi prima di distribuire i dividendi—è riuscito, con questo lancio, a bilanciare i suoi conti contabili e a rivedere la previsione di profitto al rialzo a 53 milioni di dollari per questo anno finanziario, un periodo per il quale non aveva grandi aspettative, data l'assenza di altre grandi uscite nel suo portafoglio.

Hai già giocato Mouse: P.I. For Hire ? Cosa ne pensi?