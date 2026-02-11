Il biathlon olimpico norvegese confessa la sua infedeltà in diretta TV: "Avevo la medaglia d'oro nella vita"

HQ

I Giochi Olimpici Invernali hanno regalato uno dei momenti più strani e sinceri di sempre, quando un biatleta norvegese che ha vinto il bronzo, Sturla Hom Laegreid, ha usato un'intervista in TV per confessare pubblicamente un'infedeltà e cercare di riconquistare l'amore della sua ex fidanzata.

In un'intervista in diretta con NRK, la TV norvegese e sette volte campione del mondo di biathlon, ha detto che vincere la sua prima medaglia olimpica nel biathlon è stato enorme (ne aveva già vinta una nel 2022 in staffetta), e dopo aver ringraziato la sua famiglia, ha poi detto "c'è qualcuno con cui volevo condividerlo e che potrebbe non guardare oggi". e la sua espressione divenne seria.

"Sei mesi fa ho incontrato l'amore della mia vita, la persona più bella e gentile del mondo. Tre mesi fa ho commesso il mio errore più grande e l'ho tradita. È tutto ciò a cui ho pensato per una settimana, ed è stata la settimana peggiore della mia vita."

"Ho avuto la medaglia d'oro nella vita, e sono sicuro che ci saranno molte persone che vedranno le cose in modo diverso, ma io ho occhi solo per lei", disse con le lacrime agli occhi.

Sturla Hom Laegreid voleva fare tutto il possibile per riconquistarla

Il ventottenne ha spiegato a un giornale norvegese che la sua unica speranza nel condividerlo era "mettere tutto sul tavolo, e sperare che lei possa ancora amarmi. L'ho fatto per lei, e ora per tutto il mondo. Non ho nulla da perdere. Voglio essere un buon modello da seguire, ma devo ammettere quando faccio errori" (via BBC Sport).

Più tardi, durante la conferenza stampa, ammise di non sapere se fosse la scelta giusta o meno, ma era stata una sua scelta: "e forse c'è la possibilità che lei veda cosa significa davvero per me - forse no, ma non voglio pensare di non aver provato di tutto per riaverla."

Pensi che Sturla Hom Laegreid abbia fatto la scelta giusta a raccontare a tutti della sua relazione? Pensi che questa triste storia avrà un lieto fine?