Il Big Walk di House House è stato posticipato al 2026

Se avete ancora sperato che il team indie dietro Untitled Goose Game, House House, avrebbe lanciato il suo prossimo progetto, Big Walk, quest'anno, purtroppo abbiamo un po' di brutte notizie da condividere.

Come parte di Day of the Devs, lo sviluppatore ha rivelato che Big Walk è ora previsto per il lancio nel 2026, senza che sia menzionata una data esatta o una finestra più stretta.

Per coloro che non sanno di cosa si tratta,Big Walk il gioco è descritto come un'avventura multiplayer cooperativa che si basa sul lavoro di squadra e sul dialogo. Ci è stato promesso un "mondo aperto pieno di sfide, enigmi e scoperte" e l'obiettivo è quello di rimanere in contatto con amici e alleati utilizzando una serie di strani strumenti e giocattoli.