Il bilancio delle vittime causate dai cicloni in Sri Lanka sale a 355, lo sforzo di ricerca si amplia

I soccorritori dello Sri Lanka hanno avanzato più a fondo nelle città allagate lunedì, mentre il bilancio delle vittime del ciclone della scorsa settimana ha raggiunto i 355, con altre 366 persone ancora disperse, secondo i dati ufficiali.

Il ciclone Ditwah ha scatenato la peggiore alluvione del paese da dieci anni quando ha attraversato l'isola venerdì, scatenando forti piogge e frane nei distretti centrali. Più di mezzo milione di persone sono state colpite e le famiglie lungo il fiume Kelani cercavano ancora di recuperare beni dalle case inzuppe.

La prima volta che l'intera isola era stata colpita contemporaneamente

I servizi ferroviari e aerei sono ripresi dopo giorni di interruzioni, anche se le scuole restano chiuse mentre le squadre lavorano per riaprire le strade bloccate e ripristinare i servizi di base. Il presidente Anura Kumara Dissanayake ha dichiarato domenica che la tempesta segna la prima volta che l'intera isola viene colpita contemporaneamente, definendola il disastro naturale più difficile che il paese abbia mai affrontato.

Il sistema ha inoltre bagnato lo stato indiano del Tamil Nadu durante il fine settimana, dove le autorità hanno segnalato tre morti collegate alle forti piogge. I funzionari meteorologici hanno dichiarato che la tempesta si è indebolita in una profonda depressione a circa 50 km dalla costa di Chennai e si prevede che perderà ulteriore forza nelle prossime ore.