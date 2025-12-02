Il bilancio delle vittime causate dalle inondazioni e frane in Indonesia supera i 700

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che almeno 708 persone sono morte in inondazioni e frane sull'isola di Sumatra, in Indonesia, ha riportato martedì l'agenzia per i disastri, mentre le autorità corrono per riparare le infrastrutture e fornire aiuti alle aree isolate.

L'agenzia ha dichiarato che il bilancio era leggermente inferiore a una precedente cifra di 753 pubblicata sul proprio sito web. Quasi 900 morti sono state segnalate nelle ultime settimane in tutta l'Indonesia a causa di gravi inondazioni e frane, dopo mesi di condizioni meteorologiche estreme nel Sud-est asiatico, inclusi tifoni successivi nelle Filippine e in Vietnam.

Esperti e funzionari hanno citato la deforestazione a Sumatra come un fattore che ha aggravato l'impatto dei disastri. Le squadre di soccorso e soccorso stanno lavorando via terra, mare e aria per liberare strade bloccate, fornire aiuti e ripristinare le infrastrutture danneggiate. "Speriamo di accelerare la distribuzione logistica," ha detto il portavoce dell'agenzia Abdul Muhari.