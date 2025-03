Il bilancio delle vittime del terremoto in Myanmar raggiunge le 1.000 vittime mentre iniziano ad arrivare gli aiuti internazionali Squadre di soccorso provenienti da diverse nazioni si mobilitano per assistere il disastro del Myanmar.

HQ Le ultime notizie su Myanmar e Thailandia . Le squadre di soccorso internazionali hanno iniziato ad arrivare in Myanmar per assistere all'indomani del devastante terremoto di magnitudo 7,7 che ora sappiamo ha causato oltre 1.000 vittime. Il terremoto, che ha colpito una nazione già alle prese con il conflitto civile, ha fatto crollare le infrastrutture critiche e ha lasciato migliaia di persone intrappolate sotto le macerie. Anche la vicina Thailandia ha subito vittime, con il crollo di un edificio a Bangkok che ha ucciso almeno nove persone. Gli esperti temono che il vero bilancio delle vittime possa superare i 10.000. Nel frattempo, le operazioni internazionali iniziano a intensificarsi in Myanmar e Thailandia, dove i soccorritori stanno correndo contro il tempo per localizzare i sopravvissuti sepolti nelle profondità delle macerie nel tentativo di salvare quelli ancora vivi. Myanmar // Shutterstock