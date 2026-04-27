Il bilancio delle vittime della Russia in Ucraina si avvicina al quarto di milione

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Le perdite russe nella loro guerra di aggressione contro l'Ucraina sono sempre state elevate, ma sono aumentate ulteriormente negli ultimi sei mesi. Mediazona e la BBC conteggiano continuamente tutte le morti verificate di russi e ora riportano che la cifra ha raggiunto i 214.000 - quasi un quarto di milione.

L'elenco dei caduti è compilato sulla base di fonti verificabili con nomi individuali e si basa su informazioni provenienti da parenti, media locali e altre dichiarazioni ufficiali, tra le altre fonti. La cifra effettiva è quindi probabilmente ancora più alta, ma questo include le persone le cui morti non sono ancora state confermate.

Riferiscono che solo nelle ultime due settimane sono stati aggiunti oltre 5.000 nomi, rappresentando una morte russa verificata in Ucraina ogni quattro minuti, 24 ore su 24. A questo ci sono innumerevoli ferite, sia fisiche che psicologiche. Il Kyiv Independent riporta che i dati ucraini mostrano che poco più di 1,3 milioni di russi sono stati messi fuori combattimento, tra cui, oltre a quelli uccisi, includono anche feriti, dispersi e prigionieri di guerra.

Per l'Ucraina, l'ultimo dato risale a febbraio, quando sono state segnalate 55.000 persone morte a causa della guerra in Russia.