Il bilancio delle vittime per il disastro delle inondazioni in Nepal e Tibet sale a 356, oltre 1.500 dispersi

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Il bilancio delle vittime della devastante serie di inondazioni improvvise e frane in Nepal e Tibet (Cina) è salito a 353 in Nepal e 3 in Cina, e oltre 1.500 persone restano disperse. In Nepal ci sono 826 persone scomparse, quasi 600 sono stranieri: 177 sono indiani, 63 dagli Stati Uniti, 34 dall'Australia, 33 dalla Gran Bretagna e 25 dal Canada. Centinaia di altri sono stati sfollati.

In Cina, ci sono 558 persone scomparse segnalate, di cui 260 stranieri. Le inondazioni, che hanno completamente distrutto villaggi, ponti e strade, sono un luogo molto apprezzato da pellegrini ed escursionisti; molte vittime sono state trovate a Kailash Mansarovar, un sito ad alta quota in Tibet venerato da indù e buddisti.

Non si sa cosa abbia causato le inondazioni: la teoria iniziale di un terremoto è stata esclusa, e si ritiene che lo shock sismico di magnitudo 4,4 sia stato causato dal crollo di un ghiacciaio himalayano, e il ghiaccio si sia sciolto istantaneamente dall'impatto, causando la gigantesca inondazione nel fiume Lende.

Diversi video catturati dalle telecamere hanno mostrato l'entità del disastro, mostrando che le persone non avevano dove fuggire quando le onde gigantesche e le frane hanno raggiunto strade, villaggi e una centrale idroelettrica. Oltre 35 ponti stradali, 45 ponti sospesi e 40 chilometri di strade asfaltate in Nepal, il che complica le missioni di soccorso.